11 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 11 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
11 Mart 2020, Çarşamba 08:20 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.
TV8 20.00: Doğduğun Ev Kaderindir
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerde olduğu ‘Doğduğun Ev Kaderindir’in bu bölümünde: Mehdi’nin durumu kritiktir. Zeynep, hayatının en büyük sınavlarından birini verir. Emine, en mutlu sabahına uyandığını düşünürken, dayanamayarak hastaneye gider. Zeynep ve Benal hesaplaşır.
FOX 20.00: Öğretmen
İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in rol aldığı ‘Öğretmen’de: Öğrenciler, geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirir. Ertesi gün Akif Erdem sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada kim yaydı? Öte yandan, komadan çıkan Zeynep’in yaşananları öğrenmesi an meselesidir.
ATV 20.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, Batur’un ihaneti ile yüzleşir. Bala Hatun, ölüm kalım savaşı verir. Dündar, Osman Bey’i Balgay’a teslim eder. Osman Bey ve Balgay, kozlarını paylaşır.
NTV 12.30: Para Durumu
POSTA Gazetesi yazarı Özlem Denizmen’in sunduğu ‘Para Durumu’na, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli konuk olacak. Programda, ‘İklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar nasıl çözülür?’, ‘Doğayı korumak için şirketlere ne gibi görevler düşüyor?’, ‘Tüketim alışkanlıkları gezegenimizi nasıl tehdit ediyor?’ gibi sorular yanıt bulacak.
CNN TÜRK 20.45: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye, gazeteciler; İsmail Saymaz, Zafer Şahin, Nedim Şener, Nazif Okumuş ve Mustafa İlker Yücel konuk olacak. Programda, Suriye’deki son durumdan koronavirüse kadar ülke gündemini meşgul eden konular her yönüyle ele alınacak.
11 Mart 2020 Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hükümdar Olmaz
11 Mart 2020 Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
11 Mart 2020 Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
11 Mart 2020 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Öğretmen
11 Mart TRT 1 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
06:50 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
11 Mart 2020 Çarşamba TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
11 Mart 2020 Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zemheri
11 Mart 2020 Kanal 7 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
11 Mart 2020 Çarşamba a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla