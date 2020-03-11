11 Mart 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Mart 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.

TV8 20.00: Doğduğun Ev Kaderindir

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerde olduğu ‘Doğduğun Ev Kaderindir’in bu bölümünde: Mehdi’nin durumu kritiktir. Zeynep, hayatının en büyük sınavlarından birini verir. Emine, en mutlu sabahına uyandığını düşünürken, dayanamayarak hastaneye gider. Zeynep ve Benal hesaplaşır.

FOX 20.00: Öğretmen

İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in rol aldığı ‘Öğretmen’de: Öğrenciler, geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirir. Ertesi gün Akif Erdem sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada kim yaydı? Öte yandan, komadan çıkan Zeynep’in yaşananları öğrenmesi an meselesidir.

ATV 20.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, Batur’un ihaneti ile yüzleşir. Bala Hatun, ölüm kalım savaşı verir. Dündar, Osman Bey’i Balgay’a teslim eder. Osman Bey ve Balgay, kozlarını paylaşır.

NTV 12.30: Para Durumu

POSTA Gazetesi yazarı Özlem Denizmen’in sunduğu ‘Para Durumu’na, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli konuk olacak. Programda, ‘İklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar nasıl çözülür?’, ‘Doğayı korumak için şirketlere ne gibi görevler düşüyor?’, ‘Tüketim alışkanlıkları gezegenimizi nasıl tehdit ediyor?’ gibi sorular yanıt bulacak.

CNN TÜRK 20.45: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’ye, gazeteciler; İsmail Saymaz, Zafer Şahin, Nedim Şener, Nazif Okumuş ve Mustafa İlker Yücel konuk olacak. Programda, Suriye’deki son durumdan koronavirüse kadar ülke gündemini meşgul eden konular her yönüyle ele alınacak.





11 Mart 2020 Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hükümdar Olmaz





11 Mart 2020 Çarşamba KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2





11 Mart 2020 Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete





11 Mart 2020 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen





11 Mart TRT 1 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

06:50 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek





11 Mart 2020 Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





11 Mart 2020 Çarşamba Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Zemheri





11 Mart 2020 Kanal 7 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





11 Mart 2020 Çarşamba a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







