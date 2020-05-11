11 Mayıs 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
11 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 11 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Tatlı rekabet
‘Hababam Sınıfı Yeniden’in konusu şöyle: Özel Çamlıca Lisesi yeniden karma eğitime geçince kızlar ve erkekler arasında tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri ilk başta birbirlerine meydan okur. Bir süre sonra dengeler değişir, müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılırlar. ■ KANAL D /20.15
Büyük ödül 5 bin TL
Oyun programı ‘Soru Küpü’nde; çevresi ekranlarla dolu yapay zeka ürünü küpler, bu hafta Arslan ve Kepez ailelerinin kapısına bırakılacak. Üç etaptan oluşan yarışmada en fazla soruyu doğru yanıtlayan aile 5 bin TL’nin sahibi olacak. Programın konukları oyuncular Hakan Yılmaz, Batuhan Ekşi ve Melis Sezen. ■ TRT 1 / 22.10
Ünlüler çalışıyor
Emlakçı Kardeşler Drew ve Jonathan Scott, ‘Cömert Ünlüler’ adlı programda Hollywood yıldızlarıyla birlikte kolları sıvıyor. Ünlüler, hayatlarına dokunan kişilere minnettarlıklarını göstermek için onların evlerini tamir ediyor, parke döşüyor, sıva yapıyor. ■ TLC / 21.30
Kanal D yayın akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.15 Sinema: Hababam Sınıfı Yeniden
22.45 Sinema: Hababam Sınıfı Yeniden
01.00 Galip Derviş
02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.15 Kiralık Aşk
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.45 Erkenci Kuş
18.30 Ana Haber
20.00 Sinema: Yarının Sınırında
22.45 Sinema: Yarının Sınırında
00.30 Aramızda Kalsın
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Yarışma: Kim Milyoner Olmak İster
00.15 Son Durak
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Show TV yayın akışı
08.00 Yerli Dizi: Pis Yedili
10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin
12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Düğüm Salonu
22.00 Sinema: Düğüm Salonu
23.45 Yerli Dizi: İçerde
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
FOX yayın akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.30 Sinema: Sosyetik Gelin
23.00 Sinema: Başımız Belada
01.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
CNN Türk yayın akışı
06.00 Güne Merhaba
08.40 A’dan Z’ye
12.00 Gündem 12
13.00 Gündem 13
14.00 Bugün
16.00 Günlük
18.00 Ana Haber
20.30 Tarafsız Bölge
24.00 Tarafsız Bölge
teve2 yayın akışı
07.30 Çocuklar Duymasın
10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
14.00 Derya Baykal’la Gülümse
16.00 Yerli Dizi: Merhamet
17.30 Yerli Dizi: Doktorlar
19.15 Kelime Oyunu
21.00 Yerli Dizi: Yalan Dünya
23.15 Yerli Dizi: Kanıt
01.00 Kelime Oyunu
02.10 Yerli Dizi: Kanıt
TV8 yayın akışı
07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09.45 Yerli Dizi: Kızım
12.30 Doya Doya Moda
16.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.30 Oynat Bakalım
TRT1 yayın akışı
08.40 Yamak Ahmet
09.30 İyi Fikir
11.50 Tam Zamanı
13.45 Sağlıklı Mutfak
14.45 Uzaktan Erişim
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.00 Kuşlarla Yolculuk
20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
22.10 Soru Küpü
23.25 Mesnevi’den Hikayeler