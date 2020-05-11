11 Mayıs 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Tatlı rekabet

‘Hababam Sınıfı Yeniden’in konusu şöyle: Özel Çamlıca Lisesi yeniden karma eğitime geçince kızlar ve erkekler arasında tatlı bir rekabet başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun gediklileri ilk başta birbirlerine meydan okur. Bir süre sonra dengeler değişir, müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılırlar. ■ KANAL D /20.15

Büyük ödül 5 bin TL

Oyun programı ‘Soru Küpü’nde; çevresi ekranlarla dolu yapay zeka ürünü küpler, bu hafta Arslan ve Kepez ailelerinin kapısına bırakılacak. Üç etaptan oluşan yarışmada en fazla soruyu doğru yanıtlayan aile 5 bin TL’nin sahibi olacak. Programın konukları oyuncular Hakan Yılmaz, Batuhan Ekşi ve Melis Sezen. ■ TRT 1 / 22.10

Ünlüler çalışıyor

Emlakçı Kardeşler Drew ve Jonathan Scott, ‘Cömert Ünlüler’ adlı programda Hollywood yıldızlarıyla birlikte kolları sıvıyor. Ünlüler, hayatlarına dokunan kişilere minnettarlıklarını göstermek için onların evlerini tamir ediyor, parke döşüyor, sıva yapıyor. ■ TLC / 21.30

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.15 Sinema: Hababam Sınıfı Yeniden

22.45 Sinema: Hababam Sınıfı Yeniden

01.00 Galip Derviş

02.00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.15 Kiralık Aşk

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.45 Erkenci Kuş

18.30 Ana Haber

20.00 Sinema: Yarının Sınırında

22.45 Sinema: Yarının Sınırında

00.30 Aramızda Kalsın

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Yarışma: Kim Milyoner Olmak İster

00.15 Son Durak

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Show TV yayın akışı

08.00 Yerli Dizi: Pis Yedili

10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin

12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Düğüm Salonu

22.00 Sinema: Düğüm Salonu

23.45 Yerli Dizi: İçerde

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti

FOX yayın akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.30 Sinema: Sosyetik Gelin

23.00 Sinema: Başımız Belada

01.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

CNN Türk yayın akışı

06.00 Güne Merhaba

08.40 A’dan Z’ye

12.00 Gündem 12

13.00 Gündem 13

14.00 Bugün

16.00 Günlük

18.00 Ana Haber

20.30 Tarafsız Bölge

24.00 Tarafsız Bölge

teve2 yayın akışı

07.30 Çocuklar Duymasın

10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

14.00 Derya Baykal’la Gülümse

16.00 Yerli Dizi: Merhamet

17.30 Yerli Dizi: Doktorlar

19.15 Kelime Oyunu

21.00 Yerli Dizi: Yalan Dünya

23.15 Yerli Dizi: Kanıt

01.00 Kelime Oyunu

02.10 Yerli Dizi: Kanıt

TV8 yayın akışı

07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09.45 Yerli Dizi: Kızım

12.30 Doya Doya Moda

16.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.30 Oynat Bakalım

TRT1 yayın akışı

08.40 Yamak Ahmet

09.30 İyi Fikir

11.50 Tam Zamanı

13.45 Sağlıklı Mutfak

14.45 Uzaktan Erişim

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.00 Kuşlarla Yolculuk

20.20 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

22.10 Soru Küpü

23.25 Mesnevi’den Hikayeler



