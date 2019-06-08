1.1 milyon sakıncalı ürüne geçit yok!

Geçen yıl toplam 1.6 milyar ithal ürünü denetleyen ve 18 milyon güvensiz ürünün ülkeye girişini engelleyen Bakanlık ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında oyuncaktan tıbbi cihaza, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı.

50 BİNİ OYUNCAK

Denetime tabi tutulan ürünlerden yaklaşık 1.1 milyonun yurda girişine güvensiz oldukları için izin verilmedi. Bu ürünler arasında 140 bin tıbbi cihaz, 50 bin oyuncak, 84 bin iş eldiveni, 90 bin aydınlatma cihazı ve 68 ton inşaat demiri bulunuyor. Söz konusu ürünler arasında 350 bin adaptör/ şarj cihazı, 90 bin armatür, avize, led aydınlatma cihazı yer alırken, 142 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 39 bin araç farı da uygunsuz bulundu.

BİLİNÇ ARTIYOR

Yeni risk odaklı denetim politikası çerçevesinde, ürünlerinde belli standartları sağlamış, bu yönde iyi bir performans geçmişi olan firmalar yerine riskli firmaların ve ürünlerin denetimlerine odaklanan Bakanlık, böylelikle denetimlerini daha etkin, daha verimli ve hedefe odaklı yürütüyor. Bu uygulamalarla şirketler, daha güvenilir olmaya teşvik edilirken, tüketici bilincinin artmasına da katkıda bulunuluyor.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl toplam 1.6 milyar ithal ürünü denetlemişti.