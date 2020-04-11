En büyük tutkusu kovboy filmleri olan Şaban, arkadaşları tarafından Ringo diye çağırılan bir kahveci çırağıdır. İstanbul’dan gelen bir telgraf Şaban’ın hayatını değiştirir. Telgrafta, amcasının öldüğü ve mirasını Şaban’a bıraktığı yazmaktadır. İstanbul’a giden Ringo Şaban, mirasına göz koyan müteahhit Muhteşem’in hedefi olur. ■ KANAL D / 20.00

Son silah

Decker, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan eski bir federal ajandır. Tek isteği sakin ve huzur dolu bir yaşam sürmektir. Fakat günün birinde tehlikedeki bir kadını kurtarınca başı derde girer. Kadın, tehlikeli bir uyuşturucu baronunun metresidir ve Decker’i ölümcül planına dahil eder. ■ KANAL D / 21.45

Nostaljik diziler günü

Koronavirüs nedeniyle evde kalmamız tavsiye ediliyor. Bu nedenle akışını güncelleyen TRT, geçmişte büyük ilgiyle izlenen dizilerini tekrar yayınlamaya başladı. Cumartesileri de, nostalji severler için dizi günü oldu. ‘Uğurlugiller’, ‘Kuruluş’, ‘Perihan Abla’, ‘Gülşen Abi’, ‘Yedi Numara’ ve ‘Yeditepe’ dizileri bugün saat 07.45’ten itibaren peş peşe TRT 1’de yayınlanacak.

Ödül çarkı

Emre Karayel’in sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Necibe Işık, İlyas Karacan ve Gülcan Engintepe yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı alan, nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma fırsatı yakalayacak. Finale yükselen yarışmacı ise, aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüllerden birini kazanma şansı elde edecek. ■ KANAL D / 14.00

Küresel kriz koronavirüs

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’nda, küresel kriz haline gelen koronavirüs salgını ele alınacak. Uzmanların canlı bağlantılarla katılacağı programda, ‘Alınan sağlık önlemlerinde hangi ülkeler öne çıktı?’, ‘Virüs, Çin’de kontrol altına alınabildi mi?’, ‘ABD ve Avrupa’da ölümler neden hızla artıyor?’ gibi sorular yanıtlanacak. ■ CNN TÜRK / 10.00

Kanal D yayın akışı

07.00 Kalbim Ege’de Kaldı

09.45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Çarkıfelek

17.00 Hayat Tamircisi

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Umudumuz Şaban

21.45 Sinema: Son Silah

23.30 Sinema: Son Silah

01.15 Dudullu Postası

02.15 Poyraz Karayel

STAR TV yayın akışı

07.30 Çilek Kokusu

09.45 Sinema: Boşver Arkadaş

11.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Jet Sosyete

14.30 Kiralık Aşk

16.30 Erkenci Kuş

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Madagasgar Penguenleri

23.30 Güzel Köyle

01.30 Kiralık Aşk

ATV yayın akışı

07.30 Haftasonu Haber

10.00 Sinema: Windstorm 3

12.15 Yerli Dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16.20 Yerli Dizi: Kardeş Payı

19.00 Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Sinema: Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

04.50 Yerli Dizi: Seviyor Sevmiyor

SHOW TV yayın akışı

06.15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Sinema: Canım Kardeşim

15.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Sinema: 11 Eylül

01.30 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

FOX yayın akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Şevkat Yerimdar

15.45 Yaparsın Aşkım

19.00 Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

22.45 Tolgshow

00.45 Belgesel: 25 Litre

01.45 Aşk Yeniden

03.45 Yerli Dizi: Kadın

06.00 Bana Sevmeyi Anlat

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Haber

07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09.00 Haber

10.00 Hafta Sonu

11.00 Haber

13.00 Haber

15.00 Haber

15.35 Klinik

16.00 Haber

16.35 Her Şeyden Önce

18.00 5N 1K

19.00 Ana Haber

21.00 CNN TÜRK Masası

01.00 CNN TÜRK Masası

teve2 yayın akışı

07.45 Çocuklar Duymasın

10.00 Geniş Aile

12.15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

13.15 Sen de Yap

14.15 Küçük Ağa

17.00 Akasya Durağı

19.00 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23.30 Gece Kafası

01.15 Akasya Durağı

TV8 yayın akışı

07.00 Oynat Bakalım

09.00 Yollardayız

10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

13.00 Hastanede Hayat

14.00 O Ses Türkiye

15.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir

02.45 Komedi Türkiye

TRT1 yayın akışı

07.45 Uğurlugiller

10.55 Yerli Dizi: Perihan Abla

12.50 Gülşen Abi

14.05 Yedi Numara

16.00 Yerli Dizi: Yedi Tepe İstanbul

17.50 Yerli Dizi: Ev Yapımı

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Yerli Dizi: Ev Yapımı

01.30 Yerli Dizi: Yedi Numara



