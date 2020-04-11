11 Nisan 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
11 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 11 Nisan 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
11 Nisan 2020, Cumartesi 15:42 Son Güncelleme:
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En büyük tutkusu kovboy filmleri olan Şaban, arkadaşları tarafından Ringo diye çağırılan bir kahveci çırağıdır. İstanbul’dan gelen bir telgraf Şaban’ın hayatını değiştirir. Telgrafta, amcasının öldüğü ve mirasını Şaban’a bıraktığı yazmaktadır. İstanbul’a giden Ringo Şaban, mirasına göz koyan müteahhit Muhteşem’in hedefi olur. ■ KANAL D / 20.00
Son silah
Decker, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan eski bir federal ajandır. Tek isteği sakin ve huzur dolu bir yaşam sürmektir. Fakat günün birinde tehlikedeki bir kadını kurtarınca başı derde girer. Kadın, tehlikeli bir uyuşturucu baronunun metresidir ve Decker’i ölümcül planına dahil eder. ■ KANAL D / 21.45
Nostaljik diziler günü
Koronavirüs nedeniyle evde kalmamız tavsiye ediliyor. Bu nedenle akışını güncelleyen TRT, geçmişte büyük ilgiyle izlenen dizilerini tekrar yayınlamaya başladı. Cumartesileri de, nostalji severler için dizi günü oldu. ‘Uğurlugiller’, ‘Kuruluş’, ‘Perihan Abla’, ‘Gülşen Abi’, ‘Yedi Numara’ ve ‘Yeditepe’ dizileri bugün saat 07.45’ten itibaren peş peşe TRT 1’de yayınlanacak.
Ödül çarkı
Emre Karayel’in sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Necibe Işık, İlyas Karacan ve Gülcan Engintepe yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı alan, nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma fırsatı yakalayacak. Finale yükselen yarışmacı ise, aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüllerden birini kazanma şansı elde edecek. ■ KANAL D / 14.00
Küresel kriz koronavirüs
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’nda, küresel kriz haline gelen koronavirüs salgını ele alınacak. Uzmanların canlı bağlantılarla katılacağı programda, ‘Alınan sağlık önlemlerinde hangi ülkeler öne çıktı?’, ‘Virüs, Çin’de kontrol altına alınabildi mi?’, ‘ABD ve Avrupa’da ölümler neden hızla artıyor?’ gibi sorular yanıtlanacak. ■ CNN TÜRK / 10.00
Kanal D yayın akışı
07.00 Kalbim Ege’de Kaldı
09.45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Çarkıfelek
17.00 Hayat Tamircisi
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Umudumuz Şaban
21.45 Sinema: Son Silah
23.30 Sinema: Son Silah
01.15 Dudullu Postası
02.15 Poyraz Karayel
STAR TV yayın akışı
07.30 Çilek Kokusu
09.45 Sinema: Boşver Arkadaş
11.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Jet Sosyete
14.30 Kiralık Aşk
16.30 Erkenci Kuş
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Madagasgar Penguenleri
23.30 Güzel Köyle
01.30 Kiralık Aşk
ATV yayın akışı
07.30 Haftasonu Haber
10.00 Sinema: Windstorm 3
12.15 Yerli Dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16.20 Yerli Dizi: Kardeş Payı
19.00 Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Sinema: Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
04.50 Yerli Dizi: Seviyor Sevmiyor
SHOW TV yayın akışı
06.15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Sinema: Canım Kardeşim
15.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Sinema: 11 Eylül
01.30 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
FOX yayın akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Şevkat Yerimdar
15.45 Yaparsın Aşkım
19.00 Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
22.45 Tolgshow
00.45 Belgesel: 25 Litre
01.45 Aşk Yeniden
03.45 Yerli Dizi: Kadın
06.00 Bana Sevmeyi Anlat
CNN TÜRK yayın akışı
06.00 Haber
07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09.00 Haber
10.00 Hafta Sonu
11.00 Haber
13.00 Haber
15.00 Haber
15.35 Klinik
16.00 Haber
16.35 Her Şeyden Önce
18.00 5N 1K
19.00 Ana Haber
21.00 CNN TÜRK Masası
01.00 CNN TÜRK Masası
teve2 yayın akışı
07.45 Çocuklar Duymasın
10.00 Geniş Aile
12.15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
13.15 Sen de Yap
14.15 Küçük Ağa
17.00 Akasya Durağı
19.00 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23.30 Gece Kafası
01.15 Akasya Durağı
TV8 yayın akışı
07.00 Oynat Bakalım
09.00 Yollardayız
10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
13.00 Hastanede Hayat
14.00 O Ses Türkiye
15.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
02.45 Komedi Türkiye
TRT1 yayın akışı
07.45 Uğurlugiller
10.55 Yerli Dizi: Perihan Abla
12.50 Gülşen Abi
14.05 Yedi Numara
16.00 Yerli Dizi: Yedi Tepe İstanbul
17.50 Yerli Dizi: Ev Yapımı
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Yerli Dizi: Ev Yapımı
01.30 Yerli Dizi: Yedi Numara