11 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin kuru! Dolar bugün kaç TL?

‘Dolar bugün kaç TL?’ sorusunun yanıtı sabah saatlerinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yaşanan son gelişmelerle birlikte 11 Ocak 2022 Salı sabahında dolar kuru yüzde 0,10 oranında değer kazanırken, euro yüzde 0,35, sterlin ise yüzde 0,51 yükseliş gösterdi…

11 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR

ABD doları alış: 13,8195 TL

ABD doları satış: 13,8441 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,6529 TL

Euro satış: 15,7350 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,7779 TL

Sterlin satış: 18,8761 TL



