11 Ocak 2022 dolar, euro ve sterlin kuru! Dolar bugün kaç TL?
11 Ocak 2022 Salı sabahında dolar, euro ve sterlin kurundaki son gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Dolar kurunda geçtiğimiz hafta gözler ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine çevrilmişti. Ancak açıklanan sonuçların dolar üzerinde gözle görülür bir etkisi olmadı ve dolar halâ 14 TL seviyesinin altında işlem görüyor…
11 Ocak 2022, Salı 09:24 Son Güncelleme:
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‘Dolar bugün kaç TL?’ sorusunun yanıtı sabah saatlerinde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yaşanan son gelişmelerle birlikte 11 Ocak 2022 Salı sabahında dolar kuru yüzde 0,10 oranında değer kazanırken, euro yüzde 0,35, sterlin ise yüzde 0,51 yükseliş gösterdi…
11 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR
- ABD doları alış: 13,8195 TL
- ABD doları satış: 13,8441 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,6529 TL
- Euro satış: 15,7350 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,7779 TL
- Sterlin satış: 18,8761 TL
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