Türkiye 11 Ocak corona tablosu

11 Ocak corona tablosu

Türkiye

11 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 11 Ocak 2021 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

11 Ocak 2021, Pazartesi 20:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte kazanacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:​​​​​​​

"Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız."

AA

İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Aşılama ne zaman başlıyor? Erdoğan'dan önemli açıklamalarTHY'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
'Ya kabul et ya da sil' tavrına tepki büyüyor! WhatsApp'tan kaçış hızlandı
Murat Gülderen
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Hakan Çelik
2020'yi zirvede tamamladı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
“Geri dönüş”
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER THY'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı