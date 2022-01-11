Türkiye 11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısında son durum

11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısında son durum

Türkiye

11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 11 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

11 Ocak 2022, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,74 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 157 bin 227, 2'nci dozda 51 milyon 976 bin 752 ve 3'üncü dozda 22 milyon 251 bin 633 olmak üzere toplam 137 milyon 428 bin 160 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'DURUM BİZİ YANILTMASIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" ifadelerini kullandı.

DHA

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