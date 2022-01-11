11 Ocak Sağlıkçılar Günü sözleri ve mesajları bugün kahraman sağlıkçılar için paylaşılıyor. Doktorundan hemşiresine, laborantından radyoloji teknisyenine milyonlarca sağlık çalışanı şartlar ne olursa olsun halk için çalışmaya devam ediyor. Siz de en güzel Türkiye Sağlıkçılar Günü mesajları ve sözleri ile bu özel günlerini kutlayabilir, yüzlerinde ufak da olsa bir gülümseme oluşturabilirsiniz…

11 OCAK SAĞLIKÇILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Can kurtarmaya çalışanlara uzanan ellerin, sadece minnet ve teşekkür için uzandığı bir yılımız olsun. 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü kutlu olsun.

Tüm sağlık çalışanları ve meslektaşlarımızın gününü kutluyorum bu alanda görev yapan her emekçinin günü kutlu olsun

Tüm sağlık camiasının hak ettiği değeri görmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve atama sayılarının iyileştirilmesi dileğiyle 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü kutlu olsun.

Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmadığı, kıymetinin bilindiği ve daha çok istihdam atama olması dileğiyle 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü kutlu olsun

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi. Sıhhatimizi korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü kutlu olsun

Sağlık sisteminin geleceğini, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen sağlık çalışanlarının 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü kutlu olsun

Sağlık okumak; emektir, uykusuzluktur, fedakârlıktır, başkalarının yarasına merhem olurken bundan mutluluk duymaktır! Başta atama bekleyen sağlık mezunları olmak üzere olmak üzere tüm sağlıkçı arkadaşların günü kutlu olsun!