Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 11 plaka nerenin plaka kodu? 11 plaka hangi şehir? 11 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

11 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

11 plaka numarası Bilecik şehrine aittir. Türkiye'nin önemli bir şehri olması ile beraber devamlı olarak gelişmeye devam eden bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Merak ettiğiniz ve internet üzerinden de araştırdığınız 11 numaralı plaka Bilecik şehri üzerinden değerlendirilir. Bu doğrultuda hem merkez olarak hem de geceleri açısından ortak şekilde 11 plaka numarasını kullanabilirsiniz.

Marmara Bölgesi'nin Güney kısmında yer alan Bilecik, aynı zamanda önemli bir geçiş noktası olarak değerlendirilir. Turistik ya da ticari açıdan da önemli bir potansiyel teşkil eden şehir, B harfi kapsamında 11 numaralı plaka ile öne çıkar. Amaca uygun ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmak istendiği zaman, Bilecik şehri için 11 numara plakasını değerlendirebilirsiniz.



