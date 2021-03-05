Gelen son dakika haberine göre; MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın 11 şehidimizin olduğu Bitlis'te düşen askeri helikopter ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş paylaşımı yaptığı sırada 11 şehidimizin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğundan habersiz olduğu öğrenildi.

Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcasının oğlu Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Ahmet Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

ACI HABERİ SONRADAN ÖĞRENDİ

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın olduğunu sonradan öğrendi.

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