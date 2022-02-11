11 Şubat 2022 TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV bugünün yayın akışı
11 Şubat 2022, Kanal D, Show TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8, Star TV’nin yayın akışını bir araya getirdik. Hafta sonuna girilirken, ‘Televizyonda bugün neler var?’ sorusunun yanıtı da belli oldu. Bugün televizyon kanallarında hem gündüz kuşağı hem de akşam kuşağı birbirinden farklı ve eğlenceli içeriklerle dolu. İşte, 11 Şubat 2022 TV yayın akışının detayları…
11 Şubat 2022, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
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11 Şubat Kanal D0 Cuma akşamı bir yeni dizi daha yayın hayatına “Merhaba” diyor. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu isimli dizi bugünün yayın akışının en ilgi çeken programlarından biri olarak görülüyor. Diğer yandan bugün Kanal D’de Arka Sokaklar, FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, Show TV’de Aziz, ATV’de Yalnız Kurt, TV8’de Kırmızı Oda, Star TV’de ise Kaderimin Oyunu dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak…
11 ŞUBAT 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:15 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Oğlum
- 02:30 Üç Kuruş
- 04:45 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
- 23:15 Yalnız Kurt
- 02:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 04:30 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 04:55 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 İddiaların Aksine
- 19:05 Ana Haber
- 20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 22:30 3’TE 3
- 23:55 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 02:15 Masumlar Apartmanı
- 04:50 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 En Hamarat Benim
- 04:30 Kamera Arkası
- 04:45 Kadın
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