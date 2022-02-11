11 Şubat Cuma BİM kataloğunda bu hafta Woon 39″ HD Ready Android Smart Uydulu Led TV 3.199 TL’den satışa çıkıyor. Ayrıca, bu hafta BİM’de indirimli ürünler arasında Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı ve Starcom Nostaljik Radyo gibi pek çok farklı ürün yer alıyor. Ayrıca Sevgililer Günü için kadınlar ve erkekler için Pierre Cardin saatler de BİM’in indirimli ürünleri arasında…

11 ŞUBAT CUMA BİM KATALOĞU 1. SAYFA

Woon 39″ HD Ready Android Smart Uydulu Led Tv 3.199 TL

Alcatel GO 1 Cep Telefonu 1.299 TL

Stanley Outdoor Termos 1 Litre 329 TL

Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL

Goldterm Profesyonel Saç Kurutma & Fön Makinesi 129 TL

Fakir Saç Düzleştirici 149 TL

Polosmart 3 Başlıklı Titreşimli Doğal Taşlı Yüz Masaj Aleti 199 TL

Fakir Cam Baskül 149 TL

Starcom Nostaljik Radyo 149 TL

Fakir SM 4100B El Blenderi 249 TL

11 ŞUBAT CUMA BİM KATALOĞU 2. SAYFA

Çift Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 119 TL

Tek Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 99,90 TL

Pierre Cardin Kadın / Erkek Kol Saati 299 TL

Soley Çift Kişilik Nevresim Seti 119 TL

Kadın – Erkek Fitilli Kadife Sabahlık 119 TL

Kadın – Erkek Fitilli Kadife Lüks Tabanlı Terlik 49,90 TL

Kalp Kabartmalı Banyo Paspas Seti 69,90 TL,

Casilda Home Post Halı 90×115 cm 159 TL

Kadın Keçe Ev Terliği 39,90 TL

Wellsoft Tek Kişilik Yorgan 199,00 TL

Wellsoft Çift Kişilik Yorgan 249,00 TL

Wellsoft Yastık 89,00 TL

Wellsoft Lüks Patik Bot 24,90 TL

Wellsoft Fermuarlı Sweat Kadın/Erkek 79,90 TL

2’li Yastık Kılıfı 12,90 TL

Soft Şal 24,90 TL

11 ŞUBAT CUMA BİM KATALOĞU 3. SAYFA

Mermer Desenli Yer Sofrası 99,90 TL

Chef’s Kek Kalıbı Çeşitleri 34,90 TL

Su Geçirmez Mutfak Önlüğü 12,50 TL

Mutfak Tartısı 49,90 TL

Şekilli Silikon Muffin Buz ve Çikolata Kalıbı 17,50 TL

Silikon Kek Kalıpları 27,50 TL

Cook with Love Silikon Kek Kalıpları 27,50 TL

4 Parça Organizer Kutu Seti 39,90 TL

Rakle Kalp Desenli Çay Seti 59,90 TL

Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4’lü 12,50 TL

Benante İki Katlı Şık Sunum Standı 99,90 TL

Glass in Love Ahşap Tepsili Fincan ve Demlik Seti 279 TL

Glass in Love Çift Cidarlı Bardak 49,90 TL

Evde Sebze Yetiştirme Seti 19,90 TL

Büyük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 22,90 TL

Küçük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 17,90 TL

Chef’s Meyve Bıçağı 3’lü 14,90 TL

Dondurma Kasesi 12,50 TL

Casilda Home Ütü Masası 239 TL

Casilda Home Kurutmalık 129 TL







