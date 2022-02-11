BİM 11 Şubat 2022 kataloğu yayımlandı! Pierre Cardin saat BİM’de ne kadar? Bu hafta BİM’de hangi indirimler var?
BİM 11 Şubat 2022 kataloğu indirimli ürünleri takip edenler tarafından merakla bekleniyordu. Yayımlanan BİM kataloğunda bu hafta Sevgililer Günü için birçok hediye seçeneği olduğu görülürken, en çok dikkat çeken indirimli ürün Pierre Cardin saat oldu. İşte, 11 Şubat Cuma BİM kataloğunun detayları ve indirimli ürünler listesi…
11 Şubat 2022, Cuma 11:03 Son Güncelleme:
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11 Şubat Cuma BİM kataloğunda bu hafta Woon 39″ HD Ready Android Smart Uydulu Led TV 3.199 TL’den satışa çıkıyor. Ayrıca, bu hafta BİM’de indirimli ürünler arasında Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı ve Starcom Nostaljik Radyo gibi pek çok farklı ürün yer alıyor. Ayrıca Sevgililer Günü için kadınlar ve erkekler için Pierre Cardin saatler de BİM’in indirimli ürünleri arasında…
11 ŞUBAT CUMA BİM KATALOĞU 1. SAYFA
- Woon 39″ HD Ready Android Smart Uydulu Led Tv 3.199 TL
- Alcatel GO 1 Cep Telefonu 1.299 TL
- Stanley Outdoor Termos 1 Litre 329 TL
- Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL
- Goldterm Profesyonel Saç Kurutma & Fön Makinesi 129 TL
- Fakir Saç Düzleştirici 149 TL
- Polosmart 3 Başlıklı Titreşimli Doğal Taşlı Yüz Masaj Aleti 199 TL
- Fakir Cam Baskül 149 TL
- Starcom Nostaljik Radyo 149 TL
- Fakir SM 4100B El Blenderi 249 TL
11 ŞUBAT CUMA BİM KATALOĞU 2. SAYFA
- Çift Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 119 TL
- Tek Kişilik Fitilli Kadife Battaniye 99,90 TL
- Pierre Cardin Kadın / Erkek Kol Saati 299 TL
- Soley Çift Kişilik Nevresim Seti 119 TL
- Kadın – Erkek Fitilli Kadife Sabahlık 119 TL
- Kadın – Erkek Fitilli Kadife Lüks Tabanlı Terlik 49,90 TL
- Kalp Kabartmalı Banyo Paspas Seti 69,90 TL,
- Casilda Home Post Halı 90×115 cm 159 TL
- Kadın Keçe Ev Terliği 39,90 TL
- Wellsoft Tek Kişilik Yorgan 199,00 TL
- Wellsoft Çift Kişilik Yorgan 249,00 TL
- Wellsoft Yastık 89,00 TL
- Wellsoft Lüks Patik Bot 24,90 TL
- Wellsoft Fermuarlı Sweat Kadın/Erkek 79,90 TL
- 2’li Yastık Kılıfı 12,90 TL
- Soft Şal 24,90 TL
11 ŞUBAT CUMA BİM KATALOĞU 3. SAYFA
- Mermer Desenli Yer Sofrası 99,90 TL
- Chef’s Kek Kalıbı Çeşitleri 34,90 TL
- Su Geçirmez Mutfak Önlüğü 12,50 TL
- Mutfak Tartısı 49,90 TL
- Şekilli Silikon Muffin Buz ve Çikolata Kalıbı 17,50 TL
- Silikon Kek Kalıpları 27,50 TL
- Cook with Love Silikon Kek Kalıpları 27,50 TL
- 4 Parça Organizer Kutu Seti 39,90 TL
- Rakle Kalp Desenli Çay Seti 59,90 TL
- Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4’lü 12,50 TL
- Benante İki Katlı Şık Sunum Standı 99,90 TL
- Glass in Love Ahşap Tepsili Fincan ve Demlik Seti 279 TL
- Glass in Love Çift Cidarlı Bardak 49,90 TL
- Evde Sebze Yetiştirme Seti 19,90 TL
- Büyük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 22,90 TL
- Küçük Boy Kalp Desenli Taş Saksı 17,90 TL
- Chef’s Meyve Bıçağı 3’lü 14,90 TL
- Dondurma Kasesi 12,50 TL
- Casilda Home Ütü Masası 239 TL
- Casilda Home Kurutmalık 129 TL
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