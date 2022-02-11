Magazin 11 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 11 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

11 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

Magazin

11 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 11 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 11 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

11 Şubat 2022, Cuma 18:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 11 Şubat Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 11 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 11 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

11 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

11 ŞUBAT CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp altın bilezikleri alan isim Miyase oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenme postası Yeşim ve Hülya girdi. Haftanın en düşük puanını alıp elenen gelin ise Hülya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Yeşim: 10

Miyase: 20

Deniz: 14

Hülya: 14

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Canlı müziğin yükselişi
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Para, şöhret, hepsi var! Peki neden boşanıyorlar?
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Koca filmde 3 iyi insan
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: K-Pop'un önlenemez yükselişi
Funda Duru
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülben Ergen ve Erhan Çelik arasında sular durulmuyor