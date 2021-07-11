Türkiye 11 Temmuz korona tablosu açıklandı! İşte günün vaka sayısı

11 Temmuz korona tablosu açıklandı! İşte günün vaka sayısı

Türkiye

11 Temmuz korona tablosu açıklandı! İşte günün vaka sayısı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 11 Temmuz 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

11 Temmuz 2021, Pazar 20:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 698 bin 483'ü birinci doz, 17 milyon 152 bin 942'si ikinci doz, 2 milyon 887 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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