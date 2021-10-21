Türkiye 11 yaşındaki çocuğun telefonunu çalan gaspçı, kıyafetlerini değiştirerek kaçtı!

11 yaşındaki çocuğun telefonunu çalan gaspçı, kıyafetlerini değiştirerek kaçtı!

Türkiye

11 yaşındaki çocuğun telefonunu çalan gaspçı, kıyafetlerini değiştirerek kaçtı!

Son dakika haberine göre, Adana'da 11 yaşındaki Halil T.’nin (11) arkasından yaklaşan kişi çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Mehmet Y. olduğu belirlenen kişinin kaçış yöntemi 'pes' dedirtti.

21 Ekim 2021, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana'da kaldırımda yürüyen Halil T.’nin elindeki cep telefonunu gasbeden Mehmet Y., sokak aralarında kıyafetlerini değiştirerek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Mehmet Y., evine yapılan baskınla yakalandı.

Olay, 14 Ekim günü saat 12.00 sıralarında, Adana Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Halil T.’nin (11) arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki cep telefonunu gasbederek, kaçtı. Halil T., şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Mehmet Y. (25) olduğunu belirledi.



KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Ayrıca Mehmet Y.'nin tanınmamak için sokak aralarında kıyafetlerini değiştirerek kaçtığı saptandı. Adresi belirlenen Mehmet Y., yapılan baskınla gözaltına alındı. Mehmet Y., kameradaki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, gasp olayını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Barış ve diyalog yolunda 30 yıl
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Durum tespiti
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yer Eskişehir... Okul servisine ateş açtı, hamile kadının üzerine araç sürdü!