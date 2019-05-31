11 yaşındaki çocuk lunaparkta ölümden döndü
Konya Seydişehir'de oyun parkında saçları dönme dolaba sıkışan kız çocuk yaralandı
Seydişehir Belediyesi oyun parkına ailesiyle birlikte gelen Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) çok oturaklı dönme dolaba bindi. Eğlence aracı hareket ettiğinde Süleyman'ın saçları dönme dolabın ortasında bulunan demir mekanizmaya takıldı.
Olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri çocuğu saçlarını keserek kurtardı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Safa Süleyman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA