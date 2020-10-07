Türkiye 11 yaşındaki çocuk yanan evde ayağından zincirlenmiş halde bulundu

11 yaşındaki çocuk yanan evde ayağından zincirlenmiş halde bulundu

Türkiye

11 yaşındaki çocuk yanan evde ayağından zincirlenmiş halde bulundu

Bursa’da bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki çocuk konuştu. Babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyen E.B. "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

07 Ekim 2020, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde alevler arasından kurtulan 11 yaşındaki E.B. tedavi sürecinin ardından yanan evinde olayı anlattı.

Babasının kendisini çok yaramaz olduğu için zincirlediğini söyleyen E.B. "Yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

Anne Hüsna Bilir ise, "Salı günleri ilçede pazar kuruluyor. Pazardaki esnafa zarar verdiği ve sürekli yaramazlık yaptığı için eşim oğlumu zincirliyor" dedi.

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