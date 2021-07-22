11 yaşındaki Fenerbahçeliden Ali Koç'a oyuncu önerisi
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Kurban Bayramı nedeniyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törene damga vuran ise 1 yaşındaki minik bir Fenerbahçe taraftarı oldu.
22 Temmuz 2021, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, attığı tweet'te "Bayramlaşmada 11 yaşındaki bir minik Başkan Ali Koç’a Blackpool forması giyen Kenny Dougall’ı önerdi. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl olduğunu belirten ufaklık oyuncu hakkında birçok bilgi verince başkan hem şaşırdı hem de güldü. Başkan genç taraftara forvet de sordu" dedi.
11 yaşındaki taraftarın Ali Koç'la olan sohbeti de görüntülendi.
Törende ayrıca yöneticiler Erol Bilecik, Ruşen Çakır, Burak Çağlan Kızılhan, Ahmet Ketenci, Selma Altay Rodopman ve Özgür Özaktaç da bulundu.
Koç, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://twitter.com/ahmetselimkul/status/1418153772203876352
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