Bilim & Teknoloji 11 yaşındaki Simons, üniversitenin fizik bölümünü bitirdi: Hedefim ölümsüzlük

11 yaşındaki Simons, üniversitenin fizik bölümünü bitirdi: Hedefim ölümsüzlük

Bilim & Teknoloji

11 yaşındaki Simons, üniversitenin fizik bölümünü bitirdi: Hedefim ölümsüzlük

Belçika'da Laurent Simons adlı 11 yaşındaki çocuk, Anvers Üniversitesi'nin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu. Simmons'un yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı da belirtildi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
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Belçika'da yaşayan 11 yaşındaki Laurent Simons, Anvers Üniversitesi'nin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu. Anvers Üniversitesi, Simons'un Mart 2020'den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğrencilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya hak kazandığını bildirdi.

Simmons'un lisans derslerine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri aldığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı belirtildi.

Belçika basınına konuşan Simmons ise klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi bir an önce öğrenmek istediğini söyledi.

'HEDEFİM ÖLÜMSÜZLÜK'

Simmons "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği" dedi.

Hedefine ulaşmak için dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak istediğini dile getiren Simmons "Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

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