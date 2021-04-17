11 yıl sonra döndü

Başak Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ, geçen hafta dostlarını da alıp İğneada’daki Longoz Ormanlarında tatil yapmıştı. Çift ayaklarının tozuyla Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions adlı otele yerleşti. Burada iki gün boyunca kalıp romantizm dolu kısa bir kaçamak yaptılar.

OLAY YALIYI ANDILAR

Başak Dizer paylaşımlarında Kocataş Mansions’ın ‘Aşk-ı Memnu’nun çekildiği yalıya komşu olduğunu söyleyip diziyi de andı. Ziyagil Köşkü adıyla bilinen Büyükdere Evi bugün sergi salonu olarak kullanılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin bitişinden 11 yıl sonra tekrar aynı yere dönmüş oldu. Tatlıtuğ ve eşinin kaldığı odanın geceliği 11 bin TL.