Magazin 11 yıl sonra döndü

11 yıl sonra döndü

Magazin

11 yıl sonra döndü

Başak Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Aşk-ı Memnu’nun çekildiği yalıya komşu oldu. Çift Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions adlı otelde iki günlük kaçamak yaptı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Başak Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ, geçen hafta dostlarını da alıp İğneada’daki Longoz Ormanlarında tatil yapmıştı. Çift ayaklarının tozuyla Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions adlı otele yerleşti. Burada iki gün boyunca kalıp romantizm dolu kısa bir kaçamak yaptılar. 

OLAY YALIYI ANDILAR 

Başak Dizer paylaşımlarında Kocataş Mansions’ın ‘Aşk-ı Memnu’nun çekildiği yalıya komşu olduğunu söyleyip diziyi de andı. Ziyagil Köşkü adıyla bilinen Büyükdere Evi bugün sergi salonu olarak kullanılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin bitişinden 11 yıl sonra tekrar aynı yere dönmüş oldu. Tatlıtuğ ve eşinin kaldığı odanın geceliği 11 bin TL.

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