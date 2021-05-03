1.100 liralık 'tam kapanma' yardımı bayramdan önce yatacak

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında vatandaşlara son bir yılda yapılan destek ve yardımların tutarı 60 milyar lirayı aştı. Sosyal Destek Programı kapsamında hanelere 1.000’er lira destek verildi. Bu yardımdan faydalanan hane sayısı ise 2 milyonu buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hane başı 1.000 liralık nakdi yardımın 1.100 lira olarak yeniden başlayacağını duyurmuştu.

BAŞVURU GEREKMİYOR

Dün konuyla ilgili bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir destek programını başlattıklarını belirtti. Yanık, bu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını söyledi.

183 MİLYONLUK EK KAYNAK

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘sosyal yardım sorgula’ başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini belirten Derya Yanık, destek ödemelerinin daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, bulunmayanların ise PTT kartlarına bayramdan önce yapılacağını ifade etti. Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca destek olunan diğer hanelere yardımın devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI

Bakan Yanık, “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 lira tutarında ’Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz” dedi. Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını belirtti.



