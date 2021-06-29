Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL pandemi destek parası veriyor. 1100 TL pandemi destek başvurusu internet üzerinden yapılırken, yine sorgulama işlemi de e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1100 TL pandemi destek başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak için öncelikle e-devlete T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, arama bölümüne sosyal yardım araması yazın.

Arama yapılmasının ardından karşınıza çıkan ekranda bulunan başvuru formunda sizden istenilen bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurun.

Burada başvuru yapan kişinin isim, soyisim, gelir durumu ve cep telefonu gibi kişisel bilgiler istenilecektir. Ayrıca, burada kişinin gelir durumuyla birlikte yardım parasına neden başvurduğunu da ifade etmesi gerekiyor. Yapılan başvurular sosyal yardımlaşma kurumları tarafından inceleniyor ve kısa bir süre sonra başvuru yapan kişinin 1100 TL pandemi sosyal yardım parası alıp alamayacağı belli oluyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken başka bir konu daha var. Yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kabul ediliyor. Buna göre;

T.C. kimlik numarasının son hanesi

0 olanlar Pazartesi

2 olanlar Salı

4 olanlar Çarşamba

6 olanlar Perşembe

8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabiliyor.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen 1100 TL pandemi destek başvuruları 30 Haziran’da son buluyor.

1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

E DEVLET 1100 TL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1100 TL pandemi yardım başvurusuna ihtiyaç sahibi aileler başvuru yapabiliyor ancak aşağıda belirtilen kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmıyor.