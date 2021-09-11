1100 TL pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? e-devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sayfası
1100 TL pandemi destek parası, koronavirüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen pandemi sosyal yardım parası için başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor. Peki, 1100 TL pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? İşte e-devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sayfası…
11 Eylül 2021, Cumartesi 11:07 Son Güncelleme:
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1100 TL pandemi destek parası başvurusu yapan vatandaşların başvuruları değerlendiriliyor ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildiğinde de ödemesi yapılıyor. Ancak buradaki değerlendirme kişi başına değil hane başına yapılıyor ve bir haneden sadece bir kişinin başvurusu karşılık bulabiliyor. İşte, 1100 TL pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve e-devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sayfası…
1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1100 TL pandemi destek parası başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından ekrana e-devlet ana sayfası çıkıyor. Burada arama bölümüne “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” yazıldığında sistem kişiyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfasına yönlendiriyor.
Açılan sayfada istenilen bilgiler tam ve doğru olarak girildiğinde ise 1100 TL pandemi destek parası başvurusu tamamlanmış oluyor.
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma günlerinde yapılabiliyor.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuruda bulunabiliyor.
E-DEVLET 1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?
1100 TL pandemi desteğinden 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar ve
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamıyor.