1100 TL pandemi destek parası başvurusu yapan vatandaşların başvuruları değerlendiriliyor ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildiğinde de ödemesi yapılıyor. Ancak buradaki değerlendirme kişi başına değil hane başına yapılıyor ve bir haneden sadece bir kişinin başvurusu karşılık bulabiliyor. İşte, 1100 TL pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve e-devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sayfası…

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL pandemi destek parası başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor. https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından ekrana e-devlet ana sayfası çıkıyor. Burada arama bölümüne “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” yazıldığında sistem kişiyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfasına yönlendiriyor.

Açılan sayfada istenilen bilgiler tam ve doğru olarak girildiğinde ise 1100 TL pandemi destek parası başvurusu tamamlanmış oluyor.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde yapılabiliyor.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuruda bulunabiliyor.

E-DEVLET 1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

1100 TL pandemi desteğinden 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar ve

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamıyor.