Pandeminin başından bu yana ekonomik sıkıntı içinde olan ve gerekli şartları karşılayan vatandaşlara 1100 TL pandemi destek parası ödenmeye devam ediyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapıldığı 1100 TL yardım parasının sorgulamaları da yine aynı şekilde e devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

1100 TL YARDIM PARASI YATTI MI?

1100 TL pandemi yardım parası için son bavurrular30 Haziran 2021 tarihinde alınacak. E devlet üzerinden yapılan başvurunun ardından başvuruyu yapan kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda 1100 TL pandemi destek parası almaya hak kazanıp kazanmadığı belli oluyor. Pandemi destek parası almaya hak kazana vatandaşların paraları ise sisteme kayıtlı IBAN numaralarına yatırılıyor ya da PTT şubelerinden alınabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 1100 TL pandemi destek paralarının üçüncü faz ödemeleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI SORGULAMA SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

1100 TL pandemi destek parası sorgulaması yapmak için e devlet sistemine T.C. numaranız ve şifreni zile giriş yaptıktan sonra e devlet sayfasında bulunan arama bölümüne "Sosyal yardım paraları" yazarak arama yapmalısınız.

Aramanın ardından karşınıza çıkan sayfada devletin size verdiği yardımlar görüntülenebiliyor. Başvurular genellikle iki gün sonra sonuçlandığı belirtiliyor.

1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASINA NASIL BAŞVURULUR?

Devlerin ihtiyaç sahibi ailelere ödediği 1100 TL pandemi destek paraları için son başvuru tarihi 30 Haziran. Bu tarihe kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Bunun için öncelikle e-devlet’e giriş yapın ve arama bölümüne sosyal yardım araması yazın ve karşınıza çıkan başvuru formunda sizden istenilen bilgileri tam ve eksiksiz olarak yazın.

Burada sizden isim, soyisim, gelir durumunuz ve cep telefonu gibi kişisel bilgiler talep edilecektir. Diğer yandan burada gelir durumunuzla birlikte yardım parasına neden başvurduğunuzu da ifade etmelisiniz. Yapılan başvurular sosyal yardımlaşma kurumları inceliyor ve kısa bir süre sonra 1100 TL pandemi sosyal yardım parası alıp alamayacağınız belli oluyor.