1100 TL pandemi destek parası uygulaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve daha önce başvuru yapmış olanların yardım için yeniden başvuru yapmalarına gerek kalmıyor. Geçtiğimiz dönemlerde 1000 TL olarak ödenen pandemi sosyal yardım parası dönem gelen zam ile 1100 TL olmuştu. Peki, 1100 TL pandemi destek parası yattı mı? İşte, 1100 TL pandemi sosyal yardım parası e devlet T.C. ile sorgulama ekranı…

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1100 TL PANDEMİ DESTEK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1100 TL pandemi destek parasına başvuru yapıldıktan sonra kişinin başvurusu çeşitli kurumlar tarafından inceleniyor ve başvuru sahibinin bu parayı almaya hak kazanıp kazanmadığına karar veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada e-Devlet başvurularında banka hesabı olan ya da PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade edildi.

Başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi aileler, 1100 TL pandemi sosyal yardım parasının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.

Bununla birlikte 1100 TL pandemi destek paralarının başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklanmasının ardından başvuru sahipleri e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki başvurulr kişi olarak değil hane olarak değerlendirilecektir. Yani bir haneden sadece bir kişinin başvurusu değerlendirmeye alınacak. Aynı aileden birkaç başvuru olsa bile bunlara değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca;