1100 TL pandemi yardım parası almak için henüz başvuru yapmayan ihtiyaç sahipleri, 1100 TL pandemi yardım parası devam ediyor mu? e devlet 1100 TL sosyal yardım parasını kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır? araştırması yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projede, başvurular titizlikle inceleniyor ve ihtiyaç sahibi aileleri yardımları kısa sürede ulaştırılıyor. İşte, 1100 TL pandemi yardım parası hakkında bilinmesi gereken detaylar…

1100 TL PANDEMİ YARDIM PARASI DEVAM EDİYOR MU?

Koronavirüs salgınının ekonomik açıdan olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında ihtiyaç sahiplerine 1100 TL pandemi yardım parası veriliyor.

3. faza geçilen projede, başvurular hala açık ve ihtiyaç sahipleri başvuru yapmaya devam ediyor.

E DEVLET 1100 TL SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLİR?

E devlet ile 1100 TL sosyal yardım parasını ihtiyaç sahibi aileler alabilecekler. Ancak başvurular kişi başı değil hane başı olarak değerlendirilecek. Bu nedenle bir haneden sadece bir kişinin başvurusu değerlendirilecek ve sadece bir defa 1100 TL pandemi destek parası ödenecek.

Diğer yandan, aşağıda belirtilen kişiler, bu yardımdan yararlanamayacak;

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

E DEVLET İLE 1100 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden yapılacak. Buna göre,

TC Kimlik Numaranızın son hanesi

0 olanlar Pazartesi günleri

2 olanlar Salı günleri

4 olanlar Çarşamba günleri

6 olanlar Perşembe günleri

8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecekler.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E DEVLET 1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN