Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1100 TL'lik yardım hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 1100 TL başvurusu sonucu e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki 1100 TL'lik yardım sorgulaması nasıl yapılır?

1100 TL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden 1100 TL'lik yardım sorgulaması yapılabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı;

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."



