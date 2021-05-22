1100 TL'lik yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL'lik yardım başvuru sonucu nasıl sorgulanır?
İhtiyaç sahibi ailelere verilen 1100 TL'lik yardım başvurularının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki 1100 TL'lik yardım nasıl alınıyor? 1100 TL'lik yardım başvurusu sonucu nasıl sorgulanır?
22 Mayıs 2021, Cumartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1100 TL'lik yardım hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 1100 TL başvurusu sonucu e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki 1100 TL'lik yardım sorgulaması nasıl yapılır?
1100 TL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden 1100 TL'lik yardım sorgulaması yapılabilir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı;
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
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