Türkiye 115 bin liralık sermayesi tuzla buz oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı

115 bin liralık sermayesi tuzla buz oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı

Türkiye

115 bin liralık sermayesi tuzla buz oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı

Samsun'da bir duşakabin iş yeri sahibi, depodan işyerine nakliyat kamyoneti ile götürdüğü 115 bin liralık duşakabin camlarını kamyonetin kavşakta virajı alamayarak yola devrilip camların kırılması üzerine gözyaşı döküp ağladı.

22 Şubat 2022, Salı 17:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde duşakabin dükkanı sahibi S.K., Y.A. idaresindeki nakliyat kamyonuna 115 bin lira değerindeki duşakabin camlarını yükletip deposundan işyerine götürmek için yola çıktı.


Y.A. idaresindeki kamyonet Canik ilçesi viyadük altındaki kavşağı dönmek isterken kamyonetin üzerindeki camlar yola devrilerek karayolu üzerine saçılarak kırıldı. 

Camların sahibi S.K., önce bir kamyonet temin etti ve kırılmayan sağlam camları bunlara yükleyip götürmek istedi. Kırılmadan sağlam kalan camların çizilmiş olabileceğini ve bunları müşterilerine satmaya vicdanın kabul etmediğini söyleyen S.K. sağlam olan camları da almaktan vazgeçti. 

Canik Belediyesi ekipleri camları iş makinesi ile kamyona yükleyip çöp istasyonuna götürdü. S.K. camların iş makinası ile kamyona yüklenmesini izlerken üzüntüsünden gözyaşı döktü.

Camlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol araç trafiğine açıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi hastanelik oldu