1.15 trilyonu kartla ödedik

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2020 yılı genelinde kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1.15 trilyon liraya ulaştı. Koronavirüs salgının da etkisiyle 2020’de Türkiye’de temassız ödemeler ve internetten kartlı ödemeler daha fazla tercih edilir hale geldi. Geçen yıl yapılan temassız ödeme adedi 2019’a göre 2.5 kat artarak 1.73 milyar adet oldu.

260 milyar lira internetten

2020’de kartlı ödemede en hızlı artış yüzde 65 ile elektronik eşyada oldu. Bu sektöre kartla 88 milyar liralık ödeme yapıldı.

2019 yılında 190 milyar lira olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2020’de yüzde 37 artarak 260 milyar liraya yükseldi.

Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde her 5 ödemeden 2’si artık temassız gerçekleşiyor.

2020 yılı itibarıyla Türkiye’de 75.7 milyon adet kredi kartı ve 188.1 milyon adet de banka kartı bulunuyor.



