Türkiye 115 yaşındaki hasta için seferber oldular

115 yaşındaki hasta için seferber oldular

Türkiye

115 yaşındaki hasta için seferber oldular

Bingöl’de köyünde rahatsızlanan 115 yaşındaki hastaya karlı yolları aşarak ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.

28 Ocak 2022, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyünde ikamet eden 115 yaşındaki Zülküf Barulday, genel durum bozukluğu nedeniyle rahatsızlandı. Ancak köy yolunun yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı yaşlı adamın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Harekete geçen ekipler, karlı yolları aşarak hastaya ulaştı. Hasta yakınlarının da desteğiyle ambulansa alınan Zülküf dede, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ekiplerin yaşlı adama ulaşma mücadelesi ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA

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