Türkiye 11'inci kattan düşen Bedirhan'ın feci ölümü!

11'inci kattan düşen Bedirhan'ın feci ölümü!

Türkiye

11'inci kattan düşen Bedirhan'ın feci ölümü!

Kayseri'de, 11 katlı inşaatın en üst katında dengesini kaybederek, zemine düşen işçi Bedirhan Yaldız (18) hayatını kaybetti.

26 Kasım 2021, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 11 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Bedirhan Yaldız, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



DHA

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