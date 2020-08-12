12 Ağustos corona virüs tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 67 bin 237 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 18 kişi yaşamını yitirdi, 934 hasta iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.







