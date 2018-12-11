Brand&Sport Summit 2018’de markalar dünyası ve spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi ve ortak çalışmalarını, dünyanın ve ülkemizin en önemli profesyonelleri 12 Aralık 2018 tarihinde Zorlu PSM ana sahnesinde anlatacak.

Çarşamba günü gerçekleşecek ve dünya spor endüstrisinin önemli aktörlerinin yer alacağı gün boyunca sürecek etkinlikte; LaLiga MENA Genel Müdürü’nden, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici’ye, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’ dan P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’na, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan, Nielsen Sports İş Geliştirme Müdürü Andrea Valade’ye, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı’dan, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay’a, Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’dan, Milli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu’na, Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar’dan, Milli Kayakçı Hamza Dursun’a, Milli Güreşçi Taha Akgül’den, Milli Futbolcu Didem Karagenç ve Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler’e, Milli Tenisçi Başak Eraydın’dan Milli Jimnastikçi Tutya Yılmaz ve Youtube İçerik İş Birlikleri Lideri Timur Altop’a kadar markalar ve spor ilişkisini temsil eden onlarca önemli isim reklamcıların, spor kulübü yöneticilerinin, federasyon çalışanlarının medya satın alma ajanslarının, PR şirketlerinin ve marka sorumlularının bulunduğu bir ortamda deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik biletlerinin satışı Mobilet üzerinden devam ediyor