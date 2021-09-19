Türkiye 12 avukat da aynı tuzağa düştü! Önce yemeklerini yedi sonra…

12 avukat da aynı tuzağa düştü! Önce yemeklerini yedi sonra…

Türkiye

12 avukat da aynı tuzağa düştü! Önce yemeklerini yedi sonra…

İstanbul’da son bir ay içinde polise başvuran 12 avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Tüm avukatların hikâyeleri bire bir aynıydı.

19 Eylül 2021, Pazar 08:45 Son Güncelleme:
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Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla aranıyorlar, iş görüşmesi için lüks bir restorana davet ediliyorlardı. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından “Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim?” diyor ve telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kamera görüntülerini inceledi.


Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre; görüntülerdeki kişi, daha önce dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmaktan poliste 10 kaydı bulunan Sinan G.’ydi. Polisler Sinan G.’yi gözaltına aldı. Avukatlar tarafından teşhis edilen Sinan G. sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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