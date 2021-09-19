12 avukat da aynı tuzağa düştü! Önce yemeklerini yedi sonra…

Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla aranıyorlar, iş görüşmesi için lüks bir restorana davet ediliyorlardı. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından “Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim?” diyor ve telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kamera görüntülerini inceledi.





Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre; görüntülerdeki kişi, daha önce dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmaktan poliste 10 kaydı bulunan Sinan G.’ydi. Polisler Sinan G.’yi gözaltına aldı. Avukatlar tarafından teşhis edilen Sinan G. sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.