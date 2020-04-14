Türkiye 12 bin 912 kişi karantinada kalıyor

12 bin 912 kişi karantinada kalıyor

Türkiye

12 bin 912 kişi karantinada kalıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 bin 912 kişinin yurtlarda karantinada olduğunu açıkladı.

14 Nisan 2020, Salı 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.


İlgili Haberler
Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye corona virüs bulaştı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye corona virüs bulaştı