12 bin 500 taksi seferi sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanları için 12 bin 500 taksi seferi ücretsiz çalışacak.
30 Nisan 2020, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın son dakika paylaşımı şöyle:
Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1255817863434297344
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