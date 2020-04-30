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Türkiye 12 bin 500 taksi seferi sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

12 bin 500 taksi seferi sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

Türkiye

12 bin 500 taksi seferi sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanları için 12 bin 500 taksi seferi ücretsiz çalışacak.

30 Nisan 2020, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın son dakika paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

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