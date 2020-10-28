Türkiye 12 bin sağlık çalışanı alınacak

12 bin sağlık çalışanı alınacak

Türkiye

12 bin sağlık çalışanı alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağının müjdesini verdi.

28 Ekim 2020, Çarşamba 21:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." dedi.

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