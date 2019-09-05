12 Dev Adam, Dünya Kupası'na veda etti
FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaştı. İlk maçta Japonya'yı yenip, ikinci maçta ABD'ye trajik şekilde yenilen Türkiye, Çekya'ya da 76-91 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Türkiye, Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda turnuvaya erken veda etti. Grubun son maçında Çekya'ya 76-91 yenilen 12 Dev Adam, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Dünya Kupası'ndan elendi.
1'inci periyot: 16-22
2'nci periyot: 35-43
3'üncü periyot: 60-66
Sonuç: 76-91
İstatistikler
Cedi Osman: 24 sayı
Furkan Korkmaz: 16 sayı
Melih Mahmutoğlu: 14 sayı
Semih Erden: 8 sayı
Ersan İlyasova: 6 sayı
Scottie Wilbekin: 5 sayı
Metecan Birsen: 2 sayı
Sertaç Şanlı: 1 sayı