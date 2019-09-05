12 Dev Adam, Dünya Kupası'na veda etti

FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaştı. İlk maçta Japonya'yı yenip, ikinci maçta ABD'ye trajik şekilde yenilen Türkiye, Çekya'ya da 76-91 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

05 Eylül 2019, Perşembe 13:27 Son Güncelleme:
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12 Dev Adam, Dünya Kupası'na veda etti

Türkiye, Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda turnuvaya erken veda etti. Grubun son maçında Çekya'ya 76-91 yenilen 12 Dev Adam, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Dünya Kupası'ndan elendi.

1'inci periyot: 16-22

2'nci periyot: 35-43

3'üncü periyot: 60-66

Sonuç: 76-91

İstatistikler

Cedi Osman: 24 sayı

Furkan Korkmaz: 16 sayı

Melih Mahmutoğlu: 14 sayı

Semih Erden: 8 sayı

Ersan İlyasova: 6 sayı

Scottie Wilbekin: 5 sayı

Metecan Birsen: 2 sayı

Sertaç Şanlı: 1 sayı

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