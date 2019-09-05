12 Dev Adam, Dünya Kupası'na veda etti FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Çekya ile karşılaştı. İlk maçta Japonya'yı yenip, ikinci maçta ABD'ye trajik şekilde yenilen Türkiye, Çekya'ya da 76-91 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.