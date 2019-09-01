2019 FIBA Dünya Kupası E grubunda yer alan A Milli Erkek Basketbol takımımız ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

11.30'da başlayan ve Shangai Oriental Sports Center'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren 12 Dev Adam, mücadeleden de 86-67 galip ayrılmayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız ikinci maçında 3 Eylül Salı günü 15.30'da ABD ile karşılaşacak.

İLK 5'LER

Türkiye: Doğuş, Melih, Cedi, Ersan, Semih

Japonya: Heijima, Shinoyama, Hachimura, Watanabe, Fazekas

MAÇTAN NOTLAR

E Grubu'nda yer alan milliler, Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Japonya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşılaştı.

Türkiye, Japonya maçına Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladı.

WİLBEKİN KADRODA

Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin, maç kadrosunda yer aldı.

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Wilbekin'in birkaç dakika forma giyebileceğini açıklamıştı.

Milli takımı, turnuvadaki ilk maçında Türk vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Türk basketbolseverler, takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

TÜRKİYE E GRUBU'NDA YER ALIYOR

Milliler gruptaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü 15.30'da ABD ile mücadele edecek. 12 Dev Adam gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü 11.30'da Çekya ile yapacak.

MİLLİLERİN KADROSUNDA NBA'DEN 3 OYUNCU YER ALIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosunda 3 NBA, 10 Türkiye Basketbol Ligi ve 1 İsrail Ligi oyuncusu bulunuyor.

12 Dev Adam'ın 14 kişilik kadrosu şu şekilde:

Oyun kurucu: Scottie Vilbekin - Doğuş Balbay

Şutor gard: Furkan Korkmaz - Melih Mahmutoğlu - Yiğit Arslan - Buğrahan Tuncer

Kısa forvet: Cedi Osman - Metecan Birsen

Uzun forvet: Ersan Ilyasova - Berkan Durmaz

Pivot : Semih Erden - Sertaç Şanlı - Ege Arar

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DERECESİ 2'NCİLİK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Dünya Kupası'na 5'inci kez katılacak. Türkiye ilk olarak turnuvaya 2002 yılında katıldı. Bu turnuvayı 9'unculuk ile tamamlayan milliler, 2006 yılındaki şampiyona da ise 6'ncı oldu.

Ay yıldızlılar 2010 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada ise tarihinin en büyük başarısını final oynayarak elde etmeyi başardı. 12 Dev Adam, şampiyonada Yunanistan, Porto Riko, Rusya, Çin ve Fildişi Sahili'nin yer aldığı C Grubu'nu 1'inci sırada tamamladı ve 2'nci tura yükseldi. Milliler daha sonra sırasıyla Fransa, Slovenya ve Sırbistan'ı geçerek turnuvanın finalinde ABD'nin karşısına çıktı. Finalde ABD'ye 81-64'lük skorla kaybeden Türkiye gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

12 Dev Adam, 2014 yılında katıldığı turnuvada ise çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

TURNUVANIN STATÜSÜ

Şampiyona, 3 turda gerçekleştirecek. İlk turda 32 takım dörderli sekiz grupta yer alacak. Gruplarını İlk iki sırada bitiren takımlar ikinci tura çıkacak. İkinci tura yükselen takımlar dörderli dört grupta mücadele edecek. Bu grupta da ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tur olan çeyrek finale yükselecek.

Dünya Kupası'nda sıralamada ilk 7'ye giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.