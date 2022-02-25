12 Dev Adam son anda yıkıldı

SALON: Ano Liossia

HAKEMLER: Antoni Conde, Tomas Jasevicius, Andris Aunkrogers,

YUNANİSTAN: Larentzakis 4, Moraitis 3, Papanikolaou 10, Agravanis 14, Papagiannis 14, Sloukas 8, Printezis 7, Kalaitzakis 2, Mouratos 10, Gontikas

TÜRKİYE: Shane Larkin 10, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu 21, Metecan Birsen 9, Oğuz Savaş 6, Muhsin Yaşar 1, Samet Geyik 10, Doğuş Özdemiroğlu 5, Okben Ulubay 5, Buğrahan Tuncer 4, Onuralp Bitim

1’İNCİ PERİYOT: 13-20

İLK YARI: 40-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3’üncü maçında Yunanistan’a deplasmanda 72-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı üreten Melih Mahmutoğlu olurken; ev sahibi ekipte ise Agravanis ve Papagiannis 14 sayı kaydetti. Bu sonucun ardından Türkiye gruptaki 2’nci mağlubiyetini alırken Yunanistan ise 2’nci galibiyetini elde etti.

Türkiye, gruptaki 4’üncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak müsabaka saat 20.00´de başlayacak.

DHA