Türkiye 12 Ekim corona virüs tablosu

12 Ekim corona virüs tablosu

Türkiye

12 Ekim corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, 12 Ekim tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.

12 Ekim 2020, Pazartesi 19:07 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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