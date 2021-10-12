Gelinim Mutfakta 12 Ekim Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 12 Ekim Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 12 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

12 EKİM SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

12 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim daha belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Büşra Nur:

Yeşim:

Aslıhan:

Yaren: