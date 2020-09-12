12 Eylül corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1509 yeni vaka daha tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel corona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 999’a yükseldi. Bugün toplam 98 bin 326 test yapılırken, bin 509 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 289 bin 635 oldu. Bugün iyileşen bin 207 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 257 bin 731’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,2 toplam ağır hasta sayısının ise bin 241 olduğu açıklandı.

"Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir." ifadesini kullandı.