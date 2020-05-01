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Türkiye 12 gün sonra tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçti

12 gün sonra tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçti

Türkiye

12 gün sonra tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi 12 gün sonra tekrar İstanbul Boğazı’ndan geçti. Dünya turuna çıkan 94 yıllık gemi rotasını Rusya’nın Kaliningrad şehrine çevirdi.

01 Mayıs 2020, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
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1926 yılında Almanya’da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı ’Kruzenshtern’ adlı 4 direkli yelkenli eğitim gemisi 12 gün önce Karadeniz’e geçmişti. Tarihi yelkenli bugün saat 15.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak adlandırılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika’yı keşfinin iki yüzüncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıktı.

Dünyada bir çok liman ziyaretinde bulunan 94 yaşındaki gemi bu sefer rotasını Rusya’nın Kaliningrad şehrine çevirdi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi’ne açıldı.

2. Dünya savaşından sonra tazminat olarak verildi

Gemi Almanya’nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve ’Padua’ ismini aldı. 2. Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.

DHA

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