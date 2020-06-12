12 Haziran Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
12 Haziran Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 12 Haziran 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
12 Haziran 2020, Cuma 10:14 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Haziran 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Dövüş çetesinin peşinde
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Ekip, Hakan’ı kanlar içinde bulur. Bahar, Hakan için çok endişelenir. Ekip, alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Engin, Ezgi’ye, Londra Büyükelçiliği Koruma Müdürlüğü’ne yapılacak görevlendirme için adının geçtiğini söyler.
Siyasi gelişmeler mercek altında
Başak Şengül’ün sunduğu ‘Akıl Çemberi’nde, siyaset gündemini meşgul eden konular her yönüyle ele alınacak. Başak Şengül soracak; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, akademisyen-yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, stratejist Abdullah Çiftçi ve gazeteci Nedim Şener yanıt verecek. ■ CNN TÜRK 21.00
Bu bebek çok farklı
‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Eski sevgilisi İsmail’i unutamayan Çiçek; iş için online mülakat yapan Ozan; hayatının aşkını Uzak Doğu’da arayan Bilal; farklı bebek İsmail; Trakya adliyesi’nde göreve başlayan Hayati ile Kudret; anlaşamayan fakat birbirlerini aşırı seven Bahadır ve Naime çifti izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV / 20.00
Ustalarla buluşma
Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümüyle karşınızda olacak. İzleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak programda; usta sanatçılarla özel anlar, konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler, şarkılar, klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler ve sürprizler yer alacak. ■ Kanal D / 00.15
Dönüşü olmayan yol
Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Nihal, Behlül’e aşkını ilan eder. Firdevs Hanım, Behlül ve Nihal’le ilgili planını sürdürür. Köşeye sıkışan Behlül, Bihter’den yardım ister. Beşir, Nihal ve Adnan Bey’in etrafını saran yalanları ortaya çıkarmak için dönüşü olmayan bir yola girer. ■ Kanal D /10.00
KANAL D yayın akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.15 Öyle Bir Geçer Zaman ki
15.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Beyaz Show
02.15 Poyraz Karayel
04.30 Akasya Durağı
STAR TV yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.10 Benim Tatlı Yalanım
13.30 Çilek Kokusu
16.30 Güzel Köylü
18.30 Ana Haber
20.00 Sinema: Kızıl Elmas
22.00 Medcezir
00.20 Aramızda Kalsın
02.30 Çilek Kokusu
ATV yayın akışı
08.30 Nihat Hatipoğlu
Soruları Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
23.00 Kardeş Payı
00.15 Haber: Son Durak
01.15 Esra Erol’da
SHOW TV yayın akışı
06.00 Pis Yedili
08.00 Kendine İyi Bak
09.30 Zahide Yetiş’le
12.30 Kuaförüm Sensin
16.00 Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Sinema: Limonata
01.15 Yerli Dizi: İçerde
03.30 Kuaförüm Sensin
FOX yayın akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Kocamın Ailesi
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.00 Zuhal Topal’la Sofrada
23.00 Sinema: Aşk Olsun
01.00 Şevkat Yerimdar
04.00 Sinema: Aşk Olsun
CNN TÜRK yayın akışı
06.00 Güne Merhaba
08.40 A’dan Z’ye
12.00 Bugün
15.00 Günlükk
18.00 Ana Haber
21.00 Akıl Çemberi
01.00 Akıl Çemberi
teve2 yayın akışı
06.00 Kampüsistan
08.15 Çocuklar Duymasın
10.45 Doktorlar
14.00 Derya Baykal’la Gülümse
16.00 Sağlıkla Gülümse
16.30 Yaprak Dökümü
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Yerli Dizi: Yalan Dünya
23.15 Yerli Dizi: Kanıt
01.00 Kelime Oyunu
02.10 Kanıt
TV8 yayın akışı
07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10.00 Survivor Panorama
12.30 Doya Doya Moda
16.15 Lezzet Düşkünleri
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Lezzet Düşkünleri
03.30 Doya Doya Moda
06.00 Oynat Bakalım
TRT 1 yayın akışı
06.15 Aslan Ailem
09.30 İyi Fikir
11.30 Ferhunde Hanımlar
12.50 Tam Zamanı
13.15 Dert Ortağı
13.45 Zinde Kal
14.45 Sağlıklı Mutfak
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Ege’nin Hamsisi
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: İğne İplik
22.40 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
24.00 Sinema: İğne İplik