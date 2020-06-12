Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 12 Haziran 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Dövüş çetesinin peşinde

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Ekip, Hakan’ı kanlar içinde bulur. Bahar, Hakan için çok endişelenir. Ekip, alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Engin, Ezgi’ye, Londra Büyükelçiliği Koruma Müdürlüğü’ne yapılacak görevlendirme için adının geçtiğini söyler.

Siyasi gelişmeler mercek altında

Başak Şengül’ün sunduğu ‘Akıl Çemberi’nde, siyaset gündemini meşgul eden konular her yönüyle ele alınacak. Başak Şengül soracak; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, akademisyen-yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, stratejist Abdullah Çiftçi ve gazeteci Nedim Şener yanıt verecek. ■ CNN TÜRK 21.00

Bu bebek çok farklı

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Eski sevgilisi İsmail’i unutamayan Çiçek; iş için online mülakat yapan Ozan; hayatının aşkını Uzak Doğu’da arayan Bilal; farklı bebek İsmail; Trakya adliyesi’nde göreve başlayan Hayati ile Kudret; anlaşamayan fakat birbirlerini aşırı seven Bahadır ve Naime çifti izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV / 20.00

Ustalarla buluşma

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümüyle karşınızda olacak. İzleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak programda; usta sanatçılarla özel anlar, konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler, şarkılar, klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler ve sürprizler yer alacak. ■ Kanal D / 00.15

Dönüşü olmayan yol

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre’nin rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Nihal, Behlül’e aşkını ilan eder. Firdevs Hanım, Behlül ve Nihal’le ilgili planını sürdürür. Köşeye sıkışan Behlül, Bihter’den yardım ister. Beşir, Nihal ve Adnan Bey’in etrafını saran yalanları ortaya çıkarmak için dönüşü olmayan bir yola girer. ■ Kanal D /10.00

KANAL D yayın akışı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.15 Öyle Bir Geçer Zaman ki

15.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Beyaz Show

02.15 Poyraz Karayel

04.30 Akasya Durağı

STAR TV yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.10 Benim Tatlı Yalanım

13.30 Çilek Kokusu

16.30 Güzel Köylü

18.30 Ana Haber

20.00 Sinema: Kızıl Elmas

22.00 Medcezir

00.20 Aramızda Kalsın

02.30 Çilek Kokusu

ATV yayın akışı

08.30 Nihat Hatipoğlu

Soruları Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

23.00 Kardeş Payı

00.15 Haber: Son Durak

01.15 Esra Erol’da

SHOW TV yayın akışı

06.00 Pis Yedili

08.00 Kendine İyi Bak

09.30 Zahide Yetiş’le

12.30 Kuaförüm Sensin

16.00 Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Sinema: Limonata

01.15 Yerli Dizi: İçerde

03.30 Kuaförüm Sensin

FOX yayın akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Kocamın Ailesi

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.00 Zuhal Topal’la Sofrada

23.00 Sinema: Aşk Olsun

01.00 Şevkat Yerimdar

04.00 Sinema: Aşk Olsun

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Güne Merhaba

08.40 A’dan Z’ye

12.00 Bugün

15.00 Günlükk

18.00 Ana Haber

21.00 Akıl Çemberi

01.00 Akıl Çemberi

teve2 yayın akışı

06.00 Kampüsistan

08.15 Çocuklar Duymasın

10.45 Doktorlar

14.00 Derya Baykal’la Gülümse

16.00 Sağlıkla Gülümse

16.30 Yaprak Dökümü

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Yerli Dizi: Yalan Dünya

23.15 Yerli Dizi: Kanıt

01.00 Kelime Oyunu

02.10 Kanıt

TV8 yayın akışı

07.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10.00 Survivor Panorama

12.30 Doya Doya Moda

16.15 Lezzet Düşkünleri

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Lezzet Düşkünleri

03.30 Doya Doya Moda

06.00 Oynat Bakalım

TRT 1 yayın akışı

06.15 Aslan Ailem

09.30 İyi Fikir

11.30 Ferhunde Hanımlar

12.50 Tam Zamanı

13.15 Dert Ortağı

13.45 Zinde Kal

14.45 Sağlıklı Mutfak

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Ege’nin Hamsisi

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: İğne İplik

22.40 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

24.00 Sinema: İğne İplik