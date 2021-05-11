12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılması için izin verildi

Düzenleyici kurumun bu izniyle beraber ABD'de 12 ile 15 yaşları arasındaki çocuklara ilk defa koronavirüs aşısı yapılmış olacak ve ülke çapındaki aşı programının kapsayıcılığı artacak. Küçük yaşlardakilere koronavirüs aşılarının yapılması, çocukların okula tekrar dönebilmeleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Biden, "Eğer çocuğunuzu korumak isteyen bir ebeveynseniz ya da aşı olmak isteyen bir gençseniz, bugünkü karar bu hedefe bir adım daha yaklaşılmasını sağladı" dedi.

Çocukların çoğu koronavirüsü yalnızca hafif semptomlarla ya da hiç semptom yaşamadan geçiriyorlar ancak çocukların koronavirüsten dolayı ağır hastalanma riskleri ve virüsü yaymaları da hâlâ muhtemel.

ABD'nin kuzey komşusu Kanada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın koronavirüs aşısının 12 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasına geçen hafta Perşembe günü izin vermişti.



