Merakla beklenen 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlerin takipçileri her hafta BİM’in indirimli ürünler listesini araştırıyor. Bu hafta BİM’de, Fakir Alina çok fonksiyonlu buharlı temizleyiciden, Chef's 4 gözlü pankek tavasına her evin ihtiyacı olabilecek ürünlerle indirimli olarak satılıyor. İşte, BİM 12 Kasım indirimli ürünler listesi…

12 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 399 TL

Ahşap Bluetooth Retro Pikap 379 TL

Steelseries Rival 3 RGB Gaming Mouse 299 TL

Telefon Kontrollü Akıllı Ampül 75 TL

Mıknatıslı Kablosuz Şarj Cihazı 69,90 TL

2 USB'li Duvar Şarjı 29,90 TL

Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379 TL

Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL

Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL

Mobil Oyun Kolu 24,90 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 TL

Viadante Aloe Vera Yastık 50x70 cm 54,90 TL

Viadante Aloe Vera Çift Kişilik Yorgan 195x215 cm 169 TL

Karma Hafıza Oyunları 12,50 TL

Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 69,90 TL

Dede Geçmeli Parçalar Oyuncakları 59,90 TL

Oyuncak Şeker Arabası 39,90 TL

Dede Boncuk Takı Seti 27,50 TL

Lelia Oyuncak Bebek ve Köpeği 27,50 TL

Uçar Oyuncak Römorklu Traktör 17,90 TL

Piccolo Mondi Çiftlik Hayvanları 14,90 TL

DC Mini Karakterler 8,90 TL

Bul Eğlen Kitapları 5,90 TL

Klasik Çocuk Kitapları 3,90 TL

12 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL

Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TL

Banyo Paspası 2'li 39,90 TL

Koko Paspas 40x60 cm 39,90 TL

Kadın Şal Çeşitleri 22,90 TL

Lüks Simli Yüz Havlusu 50x80 cm 22,90 TL

Kadın Kışlık Terlik 22,90 TL

Benante Stantlı Leopar Desenli Kupa 4'lü 69,90 TL

Leopar Desenli Saklama Kabı Çeşitleri 3,90 TL

Benante Leopar Desenli Çay Tabağı 6'lı 24,90 TL

Kadın Büyük Beden Düğmeli Pijama Takımı 75 TL

Erkek Büyük Beden Pijama Takımı 89,90 TL

Büyük Beden Pantolon 69,90 TL

Büyük Beden Çiçekli Bluz 49,90 TL

Garson Boy Eşofman Takımı 49,90 TL

Tam Fermuarlı Kadın Sweat 59,90 TL

Letoon Kapüşonlu Erkek Sweatshirt 59,90 TL

Kadın Büyük Beden Triko Yelek 19,90 TL

Kadın Büyük Beden Cep Detaylı Tişört 29,90 TL

Kadın Büyük Beden Tayt 39,90 TL

Kadın Büyük Beden Eşofman Alt 49,90 TL

Erkek Büyük Beden Eşofman Altı 49,90 TL

12 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA