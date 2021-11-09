12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM’de neler var? İşte BİM 12 Kasım indirimli ürünler listesi
BİM 12 Kasım indirimli ürünler listesi, alışverişini avantajlı fiyatlarla yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulara arasında yer alıyor. Her hafta Cuma günü birbirinden çeşitli ürünler, BİM’de uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu hafta 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda ise ahşap bluetooth retro pikap 379 TL, mıknatıslı kablosuz şarj cihazı 69,90 TL, telefon kontrollü akıllı ampül 75 TL…
09 Kasım 2021, Salı 16:21 Son Güncelleme:
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Merakla beklenen 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlerin takipçileri her hafta BİM’in indirimli ürünler listesini araştırıyor. Bu hafta BİM’de, Fakir Alina çok fonksiyonlu buharlı temizleyiciden, Chef's 4 gözlü pankek tavasına her evin ihtiyacı olabilecek ürünlerle indirimli olarak satılıyor. İşte, BİM 12 Kasım indirimli ürünler listesi…
12 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 399 TL
- Ahşap Bluetooth Retro Pikap 379 TL
- Steelseries Rival 3 RGB Gaming Mouse 299 TL
- Telefon Kontrollü Akıllı Ampül 75 TL
- Mıknatıslı Kablosuz Şarj Cihazı 69,90 TL
- 2 USB'li Duvar Şarjı 29,90 TL
- Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379 TL
- Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL
- Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL
- Mobil Oyun Kolu 24,90 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 TL
- Viadante Aloe Vera Yastık 50x70 cm 54,90 TL
- Viadante Aloe Vera Çift Kişilik Yorgan 195x215 cm 169 TL
- Karma Hafıza Oyunları 12,50 TL
- Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 69,90 TL
- Dede Geçmeli Parçalar Oyuncakları 59,90 TL
- Oyuncak Şeker Arabası 39,90 TL
- Dede Boncuk Takı Seti 27,50 TL
- Lelia Oyuncak Bebek ve Köpeği 27,50 TL
- Uçar Oyuncak Römorklu Traktör 17,90 TL
- Piccolo Mondi Çiftlik Hayvanları 14,90 TL
- DC Mini Karakterler 8,90 TL
- Bul Eğlen Kitapları 5,90 TL
- Klasik Çocuk Kitapları 3,90 TL
12 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL
- Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TL
- Banyo Paspası 2'li 39,90 TL
- Koko Paspas 40x60 cm 39,90 TL
- Kadın Şal Çeşitleri 22,90 TL
- Lüks Simli Yüz Havlusu 50x80 cm 22,90 TL
- Kadın Kışlık Terlik 22,90 TL
- Benante Stantlı Leopar Desenli Kupa 4'lü 69,90 TL
- Leopar Desenli Saklama Kabı Çeşitleri 3,90 TL
- Benante Leopar Desenli Çay Tabağı 6'lı 24,90 TL
- Kadın Büyük Beden Düğmeli Pijama Takımı 75 TL
- Erkek Büyük Beden Pijama Takımı 89,90 TL
- Büyük Beden Pantolon 69,90 TL
- Büyük Beden Çiçekli Bluz 49,90 TL
- Garson Boy Eşofman Takımı 49,90 TL
- Tam Fermuarlı Kadın Sweat 59,90 TL
- Letoon Kapüşonlu Erkek Sweatshirt 59,90 TL
- Kadın Büyük Beden Triko Yelek 19,90 TL
- Kadın Büyük Beden Cep Detaylı Tişört 29,90 TL
- Kadın Büyük Beden Tayt 39,90 TL
- Kadın Büyük Beden Eşofman Alt 49,90 TL
- Erkek Büyük Beden Eşofman Altı 49,90 TL
12 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Kiwi Standlı Blender 199 TL
- Fakir Mini Tost Makinesi 169 TL
- Glass in Love Borosilikat Filtre Kahve Demliği 600 ml 119 TL
- Borosilikat Sürahi 1200 ml 75 TL
- Cook Love İki Katlı Sefer Tası 59,90 TL
- Casilda Home Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL
- Ölçülü Narenciye Sıkacağı 1000 ml 13,50 TL
- Kütahya Porselen Porselen Kupa 2'li 22,90 TL
- Lav Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 12,90 TL
- Paşabahçe Renkli Kahve Bardağı 4'lü 29,90 TL
- Paşabahçe Bölmeli Saklama Kabı 13,50 TL
- Glass in Love Rose Renkli Cam Baharatlık 2'li 39,90 TL
- Cam Sıvı Sabunluk 14,90 TL
- Chef's Tek Fiyat Bıçaklar 13,50 TL
- Chef's Yuvarlak Tepsi 30 cm 49,90 TL
- Chef's Dikdörtgen Tepsi 34 cm 49,90 TL
- Chef's 4 Gözlü Pankek Tavası 39,90 TL
- Chef's Tava Seti 4'lü 129 TL
- Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 79,90 TL
- Chef's Wok Tava 32 cm 79,90 TL
- Chef's Sahan Seti 2'li 79,90 TL
- Chef's Derin Tencere 26 cm 99,90 TL
- Chef's Derin Tencere 20 cm 69,90 TL