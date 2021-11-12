12 Kasım dolar kuru: Dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar, 1 dolar kaç TL?
Dolar kurundaki son duruma ilişkin haberler sabah saatlerinin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Altın piyasasındaki yükselişe paralel hareket eden doların fiyatı, haftanın son iş gününde yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Dolarla birlikte, euro ve sterlin de yükseliş gösterdi. İşte 12 Kasım dolar, Euro ve sterlin kuru
12 Kasım 2021, Cuma 09:31 Son Güncelleme:
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Dolar kuru 12 Kasım Cuma sabahında 9,95 seviyelerine ulaşırken, Euro yüzde 0,42, sterlin ise yüzde 0,44 oranında değer kazandı. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün ne kadar, 1 dolar kaç TL? İşte, 12 Kasım dolar kuru…
12 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,9391 TL
- ABD doları satış: 9,9503 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,3796 TL
- Euro satış: 11,3893 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,2686 TL
- Sterlin satış: 13,3351 TL
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