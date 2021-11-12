Ekonomi 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım parası ne zaman yatar, nasıl sorgulanır?
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım parası ne zaman yatar, nasıl sorgulanır?

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım parası ne zaman yatar, nasıl sorgulanır?

Ekonomi

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım parası ne zaman yatar, nasıl sorgulanır?

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi, evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireyler tarafından araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım parası hem e-devlet üzerinden hem de mesaj yoluyla sorgulanabiliyor…

12 Kasım 2021, Cuma 16:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay bakanlık tarafından açıklanıyor. Evde bakım parasının her ay farklı tarih ve farklı illerde ödenmesi nedeniyle, hak sahibi vatandaşlar sık sık sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Peki, 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte yanıtı…

12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Kasım ayı evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireylerin aldığı evde bakım paralarının 15 Kasım 2021 tarihi itibariyle yatırılması bekleniyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşı sorgulamak için,

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. 

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldı.

 

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
5 Ekim 2027'de maaş bağlanır
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Evinize giren gıda çöp olmasın
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Efsaneyi kaçırma
Özlem Denizmen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Asgari ücrette 3 senaryo! Büyük zam mı gelecek?