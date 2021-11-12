Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay bakanlık tarafından açıklanıyor. Evde bakım parasının her ay farklı tarih ve farklı illerde ödenmesi nedeniyle, hak sahibi vatandaşlar sık sık sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Peki, 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte yanıtı…

12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Kasım ayı evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireylerin aldığı evde bakım paralarının 15 Kasım 2021 tarihi itibariyle yatırılması bekleniyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşı sorgulamak için,

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldı.