Türkiye 12 Kasım koronavirüs tablosu

12 Kasım koronavirüs tablosu

Türkiye

12 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

12 Kasım 2021, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 287 testte 23 bin 637 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 287 testte 23 bin 637 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,89, 2’nci doz ortalaması yüzde 79,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 793 bin 328, 2’nci dozda 49 milyon 554 bin 129 ve 3’üncü dozda 11 milyon 600 bin 163 olmak üzere toplam 118 milyon 219 bin 170 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

’VAKALARIN YÜZDE 15’İ 60 YAŞ VE ÜZERİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

DHA

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